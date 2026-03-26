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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 24º
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Policiales

La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura de la Justicia de Formosa

El procedimiento tuvo lugar en un camino rural de la localidad de Colonia Alpina, donde los efectivos interceptaron a dos personas en un motovehículo Corven Triax 150.

Hoy 19:58

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 34 de Selva, concretó la detención de un masculino que registraba pedido de captura vigente, durante un operativo de control vehicular desplegado para la prevención del abigeato.

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El procedimiento tuvo lugar el día lunes, alrededor de las 21 hs., en un camino rural de la localidad de Colonia Alpina, donde los efectivos interceptaron un motovehículo marca Corven, modelo Triax 150, en el que se trasladaban dos ocupantes.

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Al momento de la identificación, y ante la falta de documentación, se realizó la consulta correspondiente en el sistema SIFCOP, estableciéndose que uno de los individuos presentaba un pedido de detención vigente en el marco de una causa por abuso sexual, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3 de la provincia de Formosa.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el traslado del masculino a sede policial en calidad de detenido, como así también la notificación a las autoridades judiciales intervinientes a través de los canales correspondientes.

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