Circulaba en una moto con escape libre y lo demoraron: tenía pedido de secuestro

Personal policial detuvo la marcha del conductor por esa falta para efectuar un control de rutina. El resultado fue que tenía pedido de secuestro.

Hoy 20:08

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, mientras realizaban recorridos preventivos en el barrio Centro de La Banda, recuperaron un motovehículo vinculado a una denuncia radicada en El Mojón.

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Alrededor de las 11 hs, personal policial divisó que en intersección de calles Rivadavia y Alem, un masculino circulaba en un motovehículo con escape libre. Debido a esto, solicitaron que detenga su marcha para efectuar un control de rutina. Ante la falta de la documentación, efectuaron las consultas pertinentes con personal de Planta Verificadora, quienes informaron que, sobre el rodado, pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 26 de febrero de 2026, solicitado por subcomisaria de El Mojón.

Con conocimiento del fiscal de turno, se dispuso profundizar las verificaciones sobre la denuncia existente y continuar con las diligencias correspondientes. El rodado fue retenido preventivamente mientras avanzan las actuaciones judiciales tendientes a esclarecer la situación.