La UNSE convoca a una clase abierta con Dora Barrancos pre Congreso de DDHH del Norte Grande

El encuentro surge como un espacio necesario de debate ante el contexto actual, caracterizado por el cuestionamiento a las políticas de derechos humanos.

Hoy 15:43

El Área de Derechos Humanos de la UNSE, en articulación con la Red Interuniversitaria de DDHH y las universidades del CEPRES NOA y NEA, lanza el ciclo de actividades camino al Segundo Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino.

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La apertura del ciclo estará a cargo de la prestigiosa Dra. Dora Barrancos, quien dictará la clase abierta virtual: "Cincuenta años de la cancelación del estado de Derecho. En la encrucijada de los derechos". El encuentro surge como un espacio necesario de debate ante el contexto actual, caracterizado por el cuestionamiento a las políticas de derechos humanos y la persistencia de desigualdades estructurales en el territorio nacional.

Memoria y Democracia a 50 años del Golpe

El Congreso, que se enmarca en el cincuentenario del último golpe cívico-militar, propone el lema "Diálogos entre la memoria histórica y las urgencias de nuestra democracia". Desde la organización subrayan que el Norte Grande se define como un horizonte de resistencia y construcción colectiva, donde la academia y la comunidad se abrazan para defender las conquistas sociales.

Participación y Ejes Temáticos

Clase abierta

La convocatoria para la presentación de trabajos científicos y relatos de experiencias permanece abierta. La participación es no arancelada y se organiza en cinco ejes fundamentales:

Educación: Formación y pedagogía en DD.HH.

Territorio: Construcción del "Nunca Más" desde las comunidades.

Comunicación: Batalla cultural y sentidos en disputa.

Ambiente: Modelos de desarrollo y tensión de derechos.

Cultura: Resistencias simbólicas y memoria.

PARA INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE TRABAJOS:

Se invita a los interesados a consultar la primera circular y completar el registro en el siguiente link oficial:

https://forms.gle/w2GL79RtnWAYm1pk7