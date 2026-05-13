Dio inicio con éxito el taller “Mi rotisería con comida saludable” en La Banda

La Municipalidad de La Banda puso en marcha el taller “Mi Rotisería con Comida Saludable”, una iniciativa que busca fomentar la alimentación equilibrada y generar oportunidades de inserción laboral para los participantes.

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La actividad es impulsada por la Oficina de Nutrición Comunitaria en articulación con el área de Adulto Mayor, logrando una importante convocatoria que superó los 40 inscriptos. Durante las primeras jornadas, los asistentes comenzaron a capacitarse en la elaboración de comidas saludables, incorporando además conocimientos fundamentales sobre nutrición, manipulación de alimentos y preparación de menús balanceados.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas no solo brindan herramientas prácticas, sino que también funcionan como espacios de contención y desarrollo personal, especialmente para sectores que buscan mejorar sus condiciones de vida a través del aprendizaje de oficios.

En este sentido, remarcaron que el taller forma parte de una política sostenida de la gestión del intendente Roger Elías Nediani, orientada a promover la inclusión social, la educación y los hábitos saludables en la comunidad.

Finalmente, subrayaron que la iniciativa apunta a que los participantes puedan transformar estos conocimientos en una salida laboral concreta, fortaleciendo la economía familiar y fomentando emprendimientos vinculados a la gastronomía saludable.