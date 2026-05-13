Con dos producciones argentinas se renueva la cartelera del Cine Renzi

Desde el 14 al 20 de agosto, presentan nuevos títulos argentinos junto a producciones internacionales que continúan en exhibición.

Hoy 15:41

El Cine Teatro Renzi anunció la renovación de su cartelera semanal con una propuesta que combina estrenos nacionales, cine internacional y funciones para todo público. La programación, vigente desde el jueves 14 hasta el miércoles 20, incorpora dos nuevas producciones argentinas: “Lipán” y “Risa y la Cabina del Viento”.

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En el horario de las 15.40, continúa en pantalla “Michel”, una película que propone un recorrido por la vida de Michael Jackson, abordando su evolución artística desde sus inicios en los Jackson Five hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial. El film pone el foco en su talento, su ambición creativa y su impacto cultural.

Más tarde, a las 17.55, sigue en cartel “Mortal Kombat II”, donde los icónicos luchadores regresan a escena para enfrentar una batalla decisiva. En esta nueva entrega, los campeones —junto a Johnny Cage— deberán enfrentar al temible Shao Kahn en una lucha que definirá el destino del Reino de la Tierra.

Dentro del Espacio INCAA, el jueves 14 y el sábado 16 a las 20, se proyectará “Lipán”, un documental centrado en el músico jujeño Tomás Lipán. La obra propone un viaje entre escenarios contemporáneos y paisajes ancestrales, construyendo la figura de un artista que transita entre el mundo del origen y el de la exploración. La música, el territorio y la espiritualidad se entrelazan en una experiencia sensorial única.

En tanto, el domingo 17 a las 20, será el turno de “Risa y la Cabina del Viento”, una historia emotiva que sigue a una niña que, tras una pérdida familiar, descubre una misteriosa forma de comunicarse con el más allá. A través de este vínculo, deberá ayudar a distintas almas a resolver asuntos pendientes para poder cumplir su propio deseo. La película combina fantasía y emoción en un relato sobre el duelo y la esperanza.

Finalmente, a las 22, llega “El Diablo Viste a la Moda 2”, la esperada secuela del clásico estrenado en 2006. Con el regreso del elenco original y bajo la dirección de David Frankel, la historia vuelve a situarse en el competitivo universo editorial de Nueva York. La película retoma el glamour y las tensiones del mundo de la moda, actualizadas a una nueva era.

De esta manera, el Renzi ofrece una cartelera diversa que apuesta tanto al cine nacional como a grandes producciones internacionales, consolidándose como un espacio cultural clave para la comunidad.