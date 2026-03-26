La Junta Ejecutiva Parlamento del Norte Grande definió en Jujuy su agenda legislativa 2026

Autoridades y miembros del organismo se reunieron para definir los linamientos y el plan de actividades a llevarse a cabo durante el presente año.

Hoy 21:43

En una jornada marcada por la ratificación del compromiso federal, la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, sesionó este jueves para trazar la hoja de ruta legislativa del año y abordar las problemáticas urgentes que afectan a las diez provincias del NOA y NEA.

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En reunión en la capital jujeña, se acordó incluir en el próximo Plenario para su análisis el proyecto de resolución para crear, en el Senado de la Nación, una Comisión Especial de Seguimiento y Monitoreo del Acuerdo de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (Ley 27.800). La iniciativa, impulsada por el senador nacional Gerardo Zamora, busca garantizar una coordinación federal que proteja los intereses regionales, lo que fue recibido con satisfacción por la Mesa Ejecutiva.

Diálogo con el sector industrial

Ante la compleja coyuntura económica, la Junta decidió invitar formalmente a los representantes de la Unión Industrial del Norte Grande al próximo plenario. El objetivo es que el sector exponga las dificultades que atraviesa y coordinar acciones legislativas de apoyo.

Calendario legislativo 2026

Se estableció un cronograma federal para los próximos meses: Abril (13 y 14): Plenario en San Miguel de Tucumán.

Mayo: Reunión de la Junta Ejecutiva en Salta. Junio: Segundo Plenario en Santiago del Estero.

Julio: Sesión conjunta de Junta y Plenario en La Rioja.

Mensaje de unidad federal

Durante la apertura, Silva Neder hizo hincapié en la necesidad de cohesión: "Hoy más que nunca, ante tiempos complicados, debemos fortalecer este federalismo. En este Norte Grande, todo nos une y nada nos separa; esa es nuestra gran verdad".

Asimismo, el mandatario transmitió el saludo del gobernador, Elías Miguel Suárez, reafirmando el respaldo total de la provincia a este espacio de integración.

Del encuentro participaron los vicegobernadores Alberto Bernis (Jujuy), Antonio Marocco (Salta), Teresita Madera (La Rioja - vía Zoom), Rubén Dusso (Catamarca), junto a las autoridades legislativas Carmen Delgado (Chaco), Ernesto Toscano y Sergio Mansilla (Tucumán), y Andrea Lobo (Catamarca).

Asimismo, a través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Sebastián Macias, quienes ratificaron su acompañamiento y decisiones que tome la Junta Ejecutiva.