¿Crisis de Occidente o prueba de resiliencia?

El mundo contemporáneo es, inevitablemente, plural. Distintas tradiciones políticas, culturales y religiosas disputan legitimidad en el sistema internacional.

Hoy 04:31

Por Pablo Dons, en diario Clarín

Durante décadas “Occidente” fue más que una referencia geográfica. Funcionó como una arquitectura normativa. Un conjunto de principios políticos e institucionales que aspiraban a cierta universalidad. Democracia liberal, derechos individuales, economía abierta y Estado de derecho se convirtieron en los pilares de un orden internacional que, tras el final de la Guerra Fría, parecía destinado a expandirse gradualmente. Hoy ese horizonte atraviesa una etapa de incertidumbre.

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Las tensiones en Medio Oriente, la confrontación con Irán, la guerra en Ucrania y la creciente rivalidad entre grandes potencias revelan un escenario internacional menos estable y mucho más fragmentado. La idea de un orden global relativamente convergente fue reemplazada por un sistema atravesado por disputas de poder, visiones políticas incompatibles y una creciente competencia entre modelos de organización estatal. En ese contexto, el occidentalismo —entendido como el conjunto de valores políticos asociados a la tradición liberal europea y atlántica— parece enfrentarse a uno de sus momentos más exigentes.

Sin embargo, el problema no es únicamente geopolítico. También es intelectual. Durante los años noventa se consolidó la convicción de que la democracia liberal representaba la forma política más capaz de canalizar la diversidad social y limitar el poder. Esa confianza se apoyaba en una tradición que, desde el liberalismo europeo del siglo XX, insistía en que las sociedades libres no se caracterizan por la ausencia de conflicto, sino por su capacidad institucional para procesarlo sin recurrir a la coerción.

Esa convicción hoy se encuentra bajo presión. Las democracias occidentales atraviesan niveles significativos de polarización política, crisis de representación y desconfianza institucional. Al mismo tiempo, actores estatales y no estatales cuestionan la legitimidad universal de los principios liberales, proponiendo alternativas que priorizan el orden, la soberanía o la estabilidad por sobre el pluralismo político.

En ese sentido, el desafío actual reside en sostener la credibilidad de los principios que estructuran la tradición liberal. El mundo contemporáneo es, inevitablemente, plural. Distintas tradiciones políticas, culturales y religiosas disputan legitimidad en el sistema internacional.

La pregunta central a realizarse no es si Occidente seguirá dominando ese sistema, sino si las instituciones liberales podrán tener la capacidad de demostrar que la libertad política, el Estado de derecho y la protección de los individuos siguen siendo mecanismos superiores para administrar esa diversidad.

La discusión sobre el futuro del orden occidental no puede disociarse de transformaciones más amplias como el retorno de la geopolítica al centro de las relaciones económicas, la creciente utilización del comercio como instrumento estratégico y la consolidación de China como actor central del equilibrio global.

La crisis del occidentalismo no necesariamente anuncia su desaparición. Puede tal vez ser el final de una etapa de hegemonía incuestionada y el comienzo de un período de mayor competencia normativa. La verdadera prueba para Occidente no será evitar el conflicto, sino demostrar que sus instituciones siguen siendo capaces de resistirlo sin abandonar los principios que las fundaron.