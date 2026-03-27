Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAR 2026 | 22º
X
Espectaculos

Vanessa Kirby liderará el elenco de "Liminal", la nueva apuesta de ciencia ficción de Apple

La actriz encabezará la adaptación de la novela gráfica “Telepaths”, en un proyecto dirigido por Louis Leterrier y acompañado por un elenco internacional.

Hoy 07:14

La actriz Vanessa Kirby será la principal figura de ‘Liminal’, la nueva producción de Apple, basada en la novela gráfica Telepaths, creada por Michael Straczynski, Steve Epting y Brian Reber.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Kirby encabezará el reparto junto a Yahya Abdul-Mateen II, en una película que estará dirigida por Louis Leterrier, conocido por títulos como Furia de titanes, Ahora me ves... y Fast & Furious X. El guion estará a cargo de Justin Rhodes (Terminator: Destino oscuro).

La historia se sitúa en un mundo donde una perturbación electromagnética despierta de forma repentina poderes telepáticos en una parte de la población. En ese contexto, el personaje central —uno de los ejes del relato— se verá envuelto en un conflicto que enfrenta a las autoridades con un grupo de telépatas que buscan evitar convertirse en una amenaza global.

Vanessa Kirby Vanessa Kirby

El proyecto representa un nuevo paso en la carrera de Kirby dentro del cine internacional, consolidándola como una de las actrices más requeridas en producciones de gran escala. La película contará con la producción de Zach Studin (AWA Studios) y Kevin Walsh (The Walsh Company), mientras que los creadores de la obra original participarán como productores ejecutivos.

Por el momento, no se confirmó la fecha de inicio de rodaje, ya que Leterrier también se encuentra vinculado a la próxima entrega de la saga Rápidos y Furiosos, lo que podría condicionar el cronograma de producción de ‘Liminal’.

TEMAS Vanessa Kirby

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó 17° y quedó detrás de Pierre Gasly en la segunda práctica del Gran Premio de Japón
  2. 2. Detuvieron a “Piki” Santillán por robo en El Zanjón y recuperaron todos los bienes sustraídos
  3. 3. Influencer santiagueña transmitió en vivo el ataque que sufrió en su casa
  4. 4. Buenas noticias: la crecida del Río Dulce pasó a Alerta Amarilla
  5. 5. El tiempo para este viernes 27 de marzo en Santiago del Estero: chaparrones y tormentas aisladas con una máxima de 30°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT