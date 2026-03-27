Vanessa Kirby liderará el elenco de "Liminal", la nueva apuesta de ciencia ficción de Apple

La actriz encabezará la adaptación de la novela gráfica “Telepaths”, en un proyecto dirigido por Louis Leterrier y acompañado por un elenco internacional.

Hoy 07:14

La actriz Vanessa Kirby será la principal figura de ‘Liminal’, la nueva producción de Apple, basada en la novela gráfica Telepaths, creada por Michael Straczynski, Steve Epting y Brian Reber.

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Kirby encabezará el reparto junto a Yahya Abdul-Mateen II, en una película que estará dirigida por Louis Leterrier, conocido por títulos como Furia de titanes, Ahora me ves... y Fast & Furious X. El guion estará a cargo de Justin Rhodes (Terminator: Destino oscuro).

La historia se sitúa en un mundo donde una perturbación electromagnética despierta de forma repentina poderes telepáticos en una parte de la población. En ese contexto, el personaje central —uno de los ejes del relato— se verá envuelto en un conflicto que enfrenta a las autoridades con un grupo de telépatas que buscan evitar convertirse en una amenaza global.

Vanessa Kirby

El proyecto representa un nuevo paso en la carrera de Kirby dentro del cine internacional, consolidándola como una de las actrices más requeridas en producciones de gran escala. La película contará con la producción de Zach Studin (AWA Studios) y Kevin Walsh (The Walsh Company), mientras que los creadores de la obra original participarán como productores ejecutivos.

Por el momento, no se confirmó la fecha de inicio de rodaje, ya que Leterrier también se encuentra vinculado a la próxima entrega de la saga Rápidos y Furiosos, lo que podría condicionar el cronograma de producción de ‘Liminal’.