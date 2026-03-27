Amanda Seyfried regresará para la secuela de "Jennifer’s Body"

La actriz retomará su papel de Needy junto a Megan Fox en la continuación del film de culto, cuyo guion ya está en desarrollo.

Hoy 07:26

La esperada secuela de Jennifer's Body sigue tomando forma y sumará un regreso clave: Amanda Seyfried volverá a interpretar a Needy, su recordado personaje en la película original.

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La confirmación llegó de la mano de la guionista Diablo Cody, quien también está a cargo del libreto de esta nueva entrega. Además, ya se había anunciado que Megan Fox regresará en el papel de Jennifer, consolidando así el retorno del dúo protagonista que convirtió al film en una obra de culto con el paso del tiempo.

La directora Karyn Kusama confirmó recientemente que el proyecto avanza y que el guion está en pleno desarrollo. Aunque evitó dar detalles sobre la trama, adelantó que mantendrá el tono “divertido y alocado” que caracterizó a la primera película.

Estrenada en 2009, Jennifer’s Body no tuvo un buen desempeño inicial en taquilla ni con la crítica, pero con los años logró una fuerte revalorización, impulsada en parte por el éxito de la saga Transformers y la creciente popularidad de Fox.

La historia original seguía a Jennifer, una estudiante poseída por un demonio que comenzaba a alimentarse de sus compañeros, mientras su amiga Needy descubría la verdad e intentaba detenerla.

Con el regreso de su elenco principal y el equipo creativo original, la secuela apunta a convertirse en uno de los proyectos más esperados por los fans del cine de terror adolescente.