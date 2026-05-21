Celebraron el Día de la Escarapela con arte, creatividad y participación familiar en la “Juanita Briones”

El intendente Roger Nediani compartió una jornada junto a alumnos, docentes y familias de la Escuela Municipal de Artes Plásticas.

Hoy 15:40

La comunidad educativa de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Juanita Briones” vivió una emotiva jornada en conmemoración por el Día de la Escarapela, con una actividad que reunió a estudiantes, docentes, padres y autoridades municipales en el edificio ubicado sobre avenida Besares.

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Del encuentro participó el intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, acompañado por la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, y la Dra. Mariana Morales.

Durante la tarde, los presentes pudieron recorrer una importante exposición de producciones artísticas elaboradas por los alumnos, además de trabajos artesanales confeccionados por las docentes con materiales reciclados. También se exhibieron creaciones plásticas realizadas en conjunto entre los estudiantes y sus familias, en una propuesta que fortaleció los vínculos comunitarios y culminó con una merienda compartida.

En ese marco, las autoridades de la institución mostraron el nuevo sistema de seguridad incorporado recientemente al establecimiento, compuesto por cámaras de vigilancia de última generación instaladas en sectores estratégicos, con el objetivo de reforzar el cuidado de los bienes y brindar mayor tranquilidad a toda la comunidad educativa.

Durante la visita, Nediani destacó la importancia del trabajo que se desarrolla en la institución y valoró el compromiso de docentes y familias. Subrayó que la escuela cuenta actualmente con alrededor de 150 alumnos, muchos de ellos provenientes no solo de La Banda sino también de localidades vecinas como Clodomira, lo que refleja el crecimiento y la relevancia que adquirió el espacio artístico en la región.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el valor de promover actividades culturales y artísticas en tiempos atravesados por la tecnología y el uso constante de pantallas. Indicó que este tipo de formación ayuda a estimular la creatividad, la imaginación y la capacidad de expresión de los niños y niñas, ya sea a través de la pintura, la escultura u otras manifestaciones artísticas.

El intendente también resaltó el acompañamiento de las familias y agradeció la colaboración realizada por los padres para concretar mejoras dentro de la institución. Según explicó, mediante aportes voluntarios se pudieron incorporar cámaras de seguridad y otros elementos destinados a optimizar el bienestar de los alumnos y fortalecer el funcionamiento de la escuela.

Por último, Nediani remarcó que desde el municipio continuarán trabajando de manera articulada con la comunidad educativa para seguir fortaleciendo los espacios culturales y ampliar las oportunidades de formación artística para niños y jóvenes de la ciudad y zonas vecinas.