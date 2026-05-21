Invitan a participar del programa “Acompañarnos” para fortalecer la contención y el bienestar emocional

La propuesta impulsada por el municipio de La Banda se realizará este viernes en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya y busca generar un espacio de escucha, acompañamiento y participación comunitaria.

Hoy 15:42

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizará una nueva edición del programa “Acompañarnos”, una iniciativa orientada a brindar contención, escucha activa y acompañamiento integral a vecinos de la ciudad.

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La actividad se desarrollará este viernes 22, a partir de las 15, en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en Quintana 1536, donde se abrirá un espacio pensado para compartir experiencias, dialogar y fortalecer vínculos comunitarios.

Desde el área organizadora señalaron que el objetivo principal de la propuesta es generar un ámbito de encuentro en el que los participantes puedan expresarse, sentirse acompañados y aprender colectivamente, promoviendo además herramientas que favorezcan el bienestar emocional y la salud integral.

Asimismo, destacaron que el programa apunta a incentivar el desarrollo personal y comunitario, fomentando la inclusión y la participación activa de los vecinos en diferentes actividades de acompañamiento y contención social.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la cercanía con la comunidad y crear espacios que contribuyan al cuidado emocional y social de los bandeños.

Para obtener más información sobre el programa “Acompañarnos”, los interesados pueden comunicarse al número 3854975711.