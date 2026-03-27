Milei se reúne con Adorni este viernes en medio de la polémica por sus viajes

El encuentro se da en un contexto de cuestionamientos por los viajes del jefe de Gabinete, mientras el Presidente busca ratificar su respaldo y reordenar la agenda del Gobierno.

Hoy 07:34

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por los recientes viajes del funcionario, que lo ubicaron en el centro de la agenda pública.

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La reunión está prevista para las 11, aunque todavía no trascendió el lugar en el que se llevará a cabo. Según confirmaron fuentes oficiales, el cara a cara tendrá como objetivo principal ratificar el respaldo del mandatario hacia el ministro coordinador.

El encuentro se dará luego de la imagen difundida días atrás junto a Karina Milei, en lo que desde el oficialismo interpretan como una señal política clara de apoyo al funcionario.

Además, ambos compartirán una actividad oficial: la inauguración de un centro de formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, prevista para las 11.30.

La nueva foto política se enmarca en un contexto en el que Adorni quedó bajo la lupa por sus viajes al exterior, que generaron cuestionamientos y lo obligaron a brindar explicaciones públicas en una reciente conferencia de prensa.

En paralelo, el jefe de Gabinete mantuvo en los últimos días una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno, como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Mahiques (Justicia), en un intento por volver a instalar temas de gestión y salir del eje de la controversia.

En ese sentido, dentro del oficialismo aseguran que la estrategia es reposicionar a Adorni en la agenda pública con foco en la gestión, dejando atrás los cuestionamientos y consolidando su rol dentro del equipo de Gobierno.