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Millie Bobby Brown entra en el top 10 de los actores mejor pagados de Hollywood

La actriz británica se consolida como una de las figuras jóvenes más influyentes de la industria, con ingresos millonarios impulsados por sus acuerdos con plataformas de streaming.

Hoy 07:48

La actriz Millie Bobby Brown logró ingresar al top 10 de la lista de Forbes 2025 de los actores mejor pagados de Hollywood, reafirmando su posición como una de las figuras más cotizadas de la industria audiovisual.

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Brown, que alcanzó la fama a los 12 años con su papel de Once en Stranger Things, ha experimentado un crecimiento sostenido en sus ingresos hasta convertirse en una de las actrices jóvenes mejor remuneradas. La revista la definió como “la primera estrella nativa del streaming” y destacó que es la más joven entre los 20 primeros en casi dos décadas.

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Según estimaciones, la actriz generó 26 millones de dólares en el último año, ubicándose como la segunda mujer mejor paga del ranking, solo por detrás de Scarlett Johansson. En una lista dominada mayormente por hombres, el primer puesto es ocupado por Adam Sandler.

Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown

Gran parte de sus ingresos provienen de sus acuerdos con Netflix, que incluyen tanto sus proyectos cinematográficos como el cierre de Stranger Things. Por la quinta y última temporada, Brown habría percibido alrededor de 10 millones de dólares, en el marco de un contrato exclusivo y confidencial.

Además, su participación en producciones como The Electric State, junto a Chris Pratt, y la saga Enola Holmes, han contribuido significativamente a su crecimiento económico. En esta última, marcó un récord al cobrar 10 millones de dólares antes de los 20 años.

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