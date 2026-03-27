Clima en Añatuya: lluvias moderadas y temperaturas en ascenso para este fin de semana

El clima en Añatuya se presenta con condiciones inestables, marcando un inicio de fin de semana lluvioso. Los añatuyenses deben prepararse para un panorama variable en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima actual en Añatuya se caracteriza por un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 20.9 °C que se siente igual gracias a una humedad del 71%. El viento sopla desde el sureste a 9 km/h, brindando un alivio momentáneo en medio de las condiciones de inestabilidad que se avecinan.

Para hoy, los añatuyenses deben estar atentos, ya que se prevé lluvia moderada a intervalos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20.9 °C y los 31.1 °C, lo que sugiere un clima cálido y húmedo, ideal para tener un paraguas a mano.

El sábado, la situación no mejorará del todo, ya que las lluvias continuarán. Se esperan temperaturas más altas que oscilarán entre los 22.6 °C y los 35.7 °C, lo que puede generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

Sin embargo, el domingo se perfila con un cambio notable en la tendencia, ya que se anticipa un día soleado. Las temperaturas mínimas estarán en 25.3 °C y las máximas alcanzarán los 36.6 °C, lo que representará un respiro para los añatuyenses que buscan disfrutar del sol.

En resumen, el clima actual en Añatuya presenta un panorama variable con lluvias moderadas hoy y mañana, seguidas de un domingo soleado. Las temperaturas para hoy serán de 20.9 °C como mínima y 31.1 °C como máxima, mientras que mañana se esperan mínimas de 22.6 °C y máximas de 35.7 °C. A partir del domingo, el clima mejorará con un día soleado y temperaturas que llegarán hasta los 36.6 °C.