Con una conferencia internacional, iniciaron las carreras de Filosofía y Sociología

Con una destacada participación académica y la presencia de autoridades, la Facultad de Humanidades de la UNSE dio inicio al ciclo lectivo con una conferencia sobre democracia y sociedad digital.

Hoy 10:25

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero llevó a cabo la clase inaugural de las carreras de Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Sociología, en una jornada que contó con una destacada participación académica y la presencia de autoridades provinciales.

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La actividad se desarrolló en el aula 21 de la facultad y estuvo a cargo de la Dra. Lea Watzinger, docente de la Universidad de Passau, quien brindó la conferencia titulada “Sociedad digital, política y democracia. Vita activa en públicos digitales”. Durante su exposición, abordó los desafíos de las democracias contemporáneas en entornos digitales, poniendo el foco en las nuevas formas de participación política y el impacto de las tecnologías en la vida social.

El encuentro se enmarcó en una visita académica internacional impulsada conjuntamente con el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), fortaleciendo los vínculos entre instituciones y promoviendo el intercambio de saberes.

En este contexto, participó el diputado provincial Lelio Manzanarez, quien hizo entrega a las autoridades de la facultad, la decana Sandra Moreira y la vicedecana Carla Ferreira, de una declaración “De interés provincial, legislativa, social, cultural y educativa”, otorgada por la Legislatura en valoración del trabajo académico y la promoción de espacios de formación e intercambio.

Durante la jornada también estuvieron presentes los docentes Alejandro Auat (Filosofía), Hernán Campos (Sociología) y el investigador del INDES, José Vezzosi, quienes acompañaron la actividad.

En sus declaraciones, la decana Sandra Moreira destacó la importancia de generar este tipo de propuestas académicas: “Estos espacios permiten enriquecer la formación de nuestros estudiantes y docentes, incorporando miradas internacionales sobre problemáticas actuales que atraviesan nuestras sociedades”.

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreira subrayó el valor del intercambio académico: “La posibilidad de compartir experiencias con especialistas de otras universidades fortalece el pensamiento crítico y consolida el rol de la universidad pública como ámbito de debate y construcción de conocimiento”.

Desde la organización remarcaron que la actividad representó una valiosa oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos contemporáneos, en un espacio que articuló docencia, investigación y vinculación institucional.