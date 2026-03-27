Jair Bolsonaro recibió el alta y comienza a cumplir la prisión domiciliaria

Se dirigió a su residencia en Brasilia, donde cumplirá arresto domiciliario humanitario por un período inicial de 90 días. Volverá a llevar un dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

Hoy 10:29

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta del hospital este viernes y se dirigió a su residencia en Brasilia, donde cumplirá arresto domiciliario humanitario por un período inicial de 90 días.

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La flexibilización del régimen penitenciario fue autorizada por el ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal debido al estado de salud del expresidente. Según la resolución, el expresidente volverá a llevar un dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

El expresidente abandonó el hospital DF Star en la capital federal alrededor de las 10 de la mañana. Momentos antes, la exprimera dama Michelle Bolsonaro también salió del lugar en su propio vehículo.

Bolsonaro había estado hospitalizado en un hospital privado de la capital federal desde el 13 de marzo, tras ser diagnosticado con bronconeumonía bacteriana resultante de un episodio de neumonía por aspiración.

Estuvo diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de ser trasladado a una habitación el lunes.

El ex mandatario cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Problemas de salud

Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual presidente de la nación suramericana, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.