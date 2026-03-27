Caso Petros: tras las demoras, reprograman para el 1 de abril la audiencia de prisión preventiva

La instancia judicial había sido suspendida días atrás y se reprogramó tras una evaluación psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 10:30

La audiencia de prisión preventiva contra el empresario Ramiro Petros fue reprogramada para el próximo miércoles 1 de abril, en el marco de la causa en la que se encuentra imputado por estafas millonarias, además de otros delitos como amenazas y tenencia de arma de fuego.

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Cabe recordar que el pasado jueves 26 de marzo, la audiencia había sido suspendida nuevamente luego de que se dispusiera la derivación de Petros al gabinete de psicólogos del Ministerio Público Fiscal, medida que motivó la postergación de la instancia judicial.

Por su parte, la defensa del imputado, a cargo de la abogada Moira Curi, sostiene que los plazos procesales se encuentran vencidos, un planteo que podría incidir en el desarrollo del proceso.

La causa presenta múltiples denunciantes, lo que complejiza la investigación en curso. El expediente se inició a partir de la denuncia impulsada por el Dr. Sebastián Robles, en representación de un comerciante que acusó a Petros de haber recibido 40.000 dólares por la supuesta venta de un Audi Q3 que nunca fue entregado.

Según la acusación, el empresario habría prometido la entrega del vehículo en un plazo de cuatro días, lo cual no se concretó. Además, se sospecha que el rodado habría sido posteriormente vendido a otra persona en la provincia de Tucumán.

La audiencia prevista para el 1 de abril será clave para definir la situación procesal del imputado en una causa que continúa sumando elementos y testimonios.