Hallaron muerto al joven desaparecido en Mina Clavero, Córdoba

José Gabriel Allende había sido visto por última vez el lunes 23 de marzo. Su cuerpo fue hallado en el Balneario Los Elefantes. Hay dos detenidos.

Hoy 10:47

El cuerpo sin vida de José Gabriel Allende, de 26 años, fue encontrado este viernes en Mina Clavero, en la zona del balneario Los Elefantes. La noticia se confirma tras una intensa búsqueda que se activó por su desaparición.

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Bomberos y la Policía trabajaban para recuperar el cuerpo del joven.

En las últimas horas, se habían informado sobre dos detenidos relacionados con la desaparición de Allende. La Fiscalía de Villa Cura Brochero continúa la investigación, ahora con un enfoque renovado tras el hallazgo del cuerpo.