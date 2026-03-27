¿Cuándo jugarán Central Córdoba y Boca el partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura?

El duelo entre el Ferroviario y el Xeneize correspondiente a la fecha 9 aún no tiene programación oficial.

Hoy 12:29

El partido pendiente entre Central Córdoba y Boca Juniors, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, todavía no tiene fecha confirmada, aunque comienzan a surgir indicios sobre cuándo podría disputarse.

El encuentro había sido postergado en su momento debido al paro impulsado por los clubes en apoyo a la AFA, y desde entonces quedó a la espera de reprogramación.

Si bien todavía no existe una confirmación oficial, la Liga Profesional informó que la fecha 9 se disputará el fin de semana del 2 de mayo, por lo que todo indica que el Ferroviario podría recibir al Xeneize el domingo 3 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La agenda de Central Córdoba antes del duelo con Boca

Antes del probable choque ante el conjunto xeneize, Central Córdoba deberá afrontar cuatro compromisos por el torneo:

Fecha 13: vs Newell’s (local) – Domingo 5 de abril (20.30)

vs (local) – Domingo 5 de abril (20.30) Fecha 14: vs Vélez (visitante) – Lunes 13 de abril (21.30)

vs (visitante) – Lunes 13 de abril (21.30) Fecha 15: vs Platense (local) – Lunes 20 de abril (17.15)

vs (local) – Lunes 20 de abril (17.15) Fecha 16: vs Lanús (visitante) – Viernes 24 de abril (19.15)

Un partido muy esperado en Santiago del Estero

El posible cruce ante Boca genera una gran expectativa entre los hinchas del Ferroviario, no solo por la jerarquía del rival sino también por el marco que suele generar el equipo xeneize cada vez que visita Santiago del Estero.

Por ahora, resta la confirmación oficial, pero todo apunta a que uno de los partidos más atractivos pendientes del campeonato podría jugarse a comienzos de mayo en el Madre de Ciudades.