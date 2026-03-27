“Es el mayor logro jurídico de la historia nacional”: Milei celebró el fallo por YPF

El Presidente destacó que la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia millonaria contra la Argentina y cuestionó la interpretación de la jueza Preska, calificando la decisión como un triunfo histórico para el país.

Hoy 13:33

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria en el caso YPF con una serie de mensajes en las redes y en un discurso durante la visita de un centro de formación de Capital Humano.

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“Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, arrancó su discurso Milei tras agradecerles a los abogados y a la Procuración.

Y a continuación cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y exministro de Economía, Axel Kicillof: “Tuvimos que venir a arreglar las cag... que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

“Y que ahora vengan a decir ‘Ah pero los viajes de Milei a Estados Unidos’, ‘ah pero el mameluco’, ‘ah pero la gestión’”, continuó el mandatario.

“Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, afirmó, al dar un golpe de puño sobre el atril.

Más temprano, Milei había publicado la buena noticia que llegó desde Nueva York con dos tuits. Tras remarcar que la Argentina “no deberá pagar nada”, manifestó: “Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".

"Ganamos el juicio de YPF!!!TMAP.MAGA.VLLC!“, escribió el mandatario al poner una serie de sus acrónimos favoritos, ademá de una foto en la que aparece sonriente junto a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el CEO de YPF, Horacio Daniel Marín, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Y en otro mensaje agregó: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024)”.

Posteos

“Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, remarcó.

En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente también habló de “un hito histórico jurídico sin precedentes en la historia nacional” en el juicio por la expropiación de YPF y remarcó que “resguarda de manera directa los recursos de todos los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal adoptada”.

Comunicado

“Corresponde recordar que las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria, comprometiendo recursos públicos y afectando la credibilidad de la Argentina en el plano internacional”, sostuvieron.

Asimismo, dectararon “el trabajo riguroso, profesional y comprometido del equipo jurídico del Estado, conducido por la Secretaria Legal y Técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzabal Murphy, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, los Subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija, y sus equipos", asi como al trabajo del Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Economía Luis Caputo, y el Embajador Alec Oxenford, que fueron “piezas clave en la obtención de este fallo que despeja las dudas e incertidumbres que pesaban sobre el futuro de YPF”.

En un posteo de X, el jefe de Gabinete se expresó en el mismo sentido: “Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina”.

Y recalcó Adorni: “Hablame de gestión. Fin”.

En X, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, felicitó al presidente por “su liderazgo y visión que fueron cruciales” y al al equipo legal de la Procuración. “Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Heroes!”.