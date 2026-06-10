Caso Agostina Vega: el abogado de Soledad Andreani aseguró que el video junto a Barrelier "no la complica en absoluto"

La defensa de la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega sostuvo que las imágenes difundidas recientemente fueron aportadas a la investigación por la propia acusada y negó que evidencien una participación en el crimen.

Hoy 19:27

El abogado de Soledad Andreani, la tercera persona detenida en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, se refirió al video difundido en las últimas horas en el que se observa a la mujer junto a Claudio Barrelier pocas horas después del crimen.

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En declaraciones a medios cordobeses, el letrado Angelo Giorgetti aseguró que las imágenes no representan un elemento incriminatorio para su defendida y afirmó que el material llegó a manos de la Justicia gracias a la propia Andreani.

"(El video) no la complica en absoluto, esa información llega a la Justicia gracias a ella", sostuvo el abogado.

La grabación corresponde al 25 de mayo, minutos antes de las 13, y fue captada en barrio Yofre. En ella se observa a Andreani y a Barrelier descender de un Ford Ka negro frente a un comercio.

Según explicó Giorgetti, la secuencia muestra una actividad cotidiana y vinculada a trabajos que se realizaban en una vivienda.

"Fue a comprar unos materiales", indicó el defensor, al señalar que ambos se dirigieron a una ferretería.

Consultado sobre si su clienta advirtió comportamientos extraños por parte de Barrelier o detectó algún elemento sospechoso dentro del vehículo, el abogado respondió que la mujer no observó nada fuera de lo habitual.

"Ella no vio absolutamente nada raro. De lo único que se encargó es de que le trajeran el auto para buscar los materiales porque estaban los obreros esperando para trabajar", manifestó.

Asimismo, destacó que Andreani había prestado declaración en dos oportunidades como testigo antes de quedar detenida y remarcó que siempre colaboró con el avance de la investigación.

"No tiene nada que ocultar", enfatizó.

Por otra parte, Giorgetti confirmó que su defendida atraviesa un delicado cuadro de salud y permanece internada en un centro especializado.

"Está internada en el neuropsiquiátrico, en barrio General Paz. Estamos a la espera de lo que dicen los médicos para ver cómo evoluciona", explicó.

La situación procesal de Andreani continúa siendo analizada por la Justicia en el marco de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del femicidio de Agostina Vega y determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.