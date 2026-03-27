El intendente Ruiz puso en vigencia el Boleto Estudiantil Gratuito en Clodomira

El beneficio alcanza a alumnos de todos los niveles y busca garantizar igualdad de oportunidades, además de aliviar la economía familiar.
El intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, puso en vigencia por quinto año consecutivo el Boleto Estudiantil Gratuito, en un acto que contó con la presencia de cientos de niños y jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad y zonas cercanas.
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La jornada reunió además a docentes, autoridades escolares y padres, quienes destacaron la continuidad de una medida que permite reducir los costos de traslado y facilitar el acceso a la educación.
Durante su discurso, Ruiz expresó su satisfacción por sostener esta política pública y subrayó que el beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles, incluyendo a quienes cursan estudios terciarios y universitarios en ciudades como La Banda y Capital.
“Estoy muy contento de poder llegar con este beneficio a los estudiantes de todos los niveles, entendiendo que no habrá en nuestra gestión ciudadanos de primera y otros de segunda; todos somos clodomirenses y vamos a trabajar para cada uno de ustedes”, afirmó.
En ese marco, el jefe comunal remarcó la importancia de la educación como eje de desarrollo y citó como referencia al senador Gerardo Zamora y al gobernador Elías Suárez, quienes impulsan políticas orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial.
Asimismo, Ruiz destacó que la implementación del boleto gratuito es posible gracias a un manejo responsable de los recursos municipales, lo que permite cumplir con obligaciones salariales, servicios y obras públicas, sin descuidar iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.
La continuidad del programa consolida una herramienta clave para promover la inclusión educativa y acompañar a las familias en el contexto económico actual.