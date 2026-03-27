El intendente Ruiz puso en vigencia el Boleto Estudiantil Gratuito en Clodomira

El beneficio alcanza a alumnos de todos los niveles y busca garantizar igualdad de oportunidades, además de aliviar la economía familiar.

Hoy 12:31

El intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, puso en vigencia por quinto año consecutivo el Boleto Estudiantil Gratuito, en un acto que contó con la presencia de cientos de niños y jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad y zonas cercanas.

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La jornada reunió además a docentes, autoridades escolares y padres, quienes destacaron la continuidad de una medida que permite reducir los costos de traslado y facilitar el acceso a la educación.

Durante su discurso, Ruiz expresó su satisfacción por sostener esta política pública y subrayó que el beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles, incluyendo a quienes cursan estudios terciarios y universitarios en ciudades como La Banda y Capital.

“Estoy muy contento de poder llegar con este beneficio a los estudiantes de todos los niveles, entendiendo que no habrá en nuestra gestión ciudadanos de primera y otros de segunda; todos somos clodomirenses y vamos a trabajar para cada uno de ustedes”, afirmó.

En ese marco, el jefe comunal remarcó la importancia de la educación como eje de desarrollo y citó como referencia al senador Gerardo Zamora y al gobernador Elías Suárez, quienes impulsan políticas orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial.

Asimismo, Ruiz destacó que la implementación del boleto gratuito es posible gracias a un manejo responsable de los recursos municipales, lo que permite cumplir con obligaciones salariales, servicios y obras públicas, sin descuidar iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La continuidad del programa consolida una herramienta clave para promover la inclusión educativa y acompañar a las familias en el contexto económico actual.