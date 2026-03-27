Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAR 2026 | 25º
X
Locales

El intendente Ruiz puso en vigencia el Boleto Estudiantil Gratuito en Clodomira

El beneficio alcanza a alumnos de todos los niveles y busca garantizar igualdad de oportunidades, además de aliviar la economía familiar.

Hoy 12:31
Clodomira

El intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, puso en vigencia por quinto año consecutivo el Boleto Estudiantil Gratuito, en un acto que contó con la presencia de cientos de niños y jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad y zonas cercanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada reunió además a docentes, autoridades escolares y padres, quienes destacaron la continuidad de una medida que permite reducir los costos de traslado y facilitar el acceso a la educación.

Durante su discurso, Ruiz expresó su satisfacción por sostener esta política pública y subrayó que el beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles, incluyendo a quienes cursan estudios terciarios y universitarios en ciudades como La Banda y Capital.

“Estoy muy contento de poder llegar con este beneficio a los estudiantes de todos los niveles, entendiendo que no habrá en nuestra gestión ciudadanos de primera y otros de segunda; todos somos clodomirenses y vamos a trabajar para cada uno de ustedes”, afirmó.

En ese marco, el jefe comunal remarcó la importancia de la educación como eje de desarrollo y citó como referencia al senador Gerardo Zamora y al gobernador Elías Suárez, quienes impulsan políticas orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial.

Asimismo, Ruiz destacó que la implementación del boleto gratuito es posible gracias a un manejo responsable de los recursos municipales, lo que permite cumplir con obligaciones salariales, servicios y obras públicas, sin descuidar iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La continuidad del programa consolida una herramienta clave para promover la inclusión educativa y acompañar a las familias en el contexto económico actual.

TEMAS Clodomira

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Influencer santiagueña transmitió en vivo el ataque que sufrió en su casa
  2. 2. Un empleado municipal murió tras derrapar en moto e impactar contra un poste en la Costanera Nueva
  3. 3. Franco Colapinto terminó 17° y quedó detrás de Pierre Gasly en la segunda práctica del Gran Premio de Japón
  4. 4. Detuvieron a “Piki” Santillán por robo en El Zanjón y recuperaron todos los bienes sustraídos
  5. 5. El tiempo para este viernes 27 de marzo en Santiago del Estero: chaparrones y tormentas aisladas con una máxima de 30°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT