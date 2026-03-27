Con acompañamiento de la provincia, en Pinto llevan asistencia a la zona de bañados

Hay poblaciones del interior afectadas por los desbordes del río Utis.

Hoy 20:11

Desde la Municipalidad de Pinto continúa la asistencia a pobladores de parajes rurales afectados por las inundaciones ocasionadas por los desbordes del rio Utis.

El intendente Jorge Leguizamón entregó unidades alimentarias, chapas, colchones, elementos de vital importancia para las familias que se encuentran fuera de sus viviendas, en “puestos” a la vera de la ruta provincial N° 13.

Los elementos entregados fueron oportunamente gestionados desde el Municipio ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

También con vehículos y personal municipal se llevó tierra para levantar “pasadas” a las viviendas que están a la vera de la ruta rodeadas de agua.