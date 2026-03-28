El palito de Enzo Fernández a La Bombonera: “No estaba en buenas condiciones”

El volante argentino del Chelsea se quejó del estado del campo de juego.

Hoy 07:39

Luego de la victoria 2 a 1 de la Selección Argentina frente a Mauritania en La Bombonera, Enzo Fernández dejó su análisis del partido y no evitó referirse al estado del campo de juego, al considerar que influyó en el rendimiento del equipo.

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“No estaba en buenas condiciones”, aseguró el volante, quien además explicó que el estado del césped dificultó el funcionamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Críticas al estado del campo

Fernández, que abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Nahuel Molina, reconoció que el equipo no pudo desplegar su mejor versión futbolística.

“No pudimos demostrar mucho nuestro juego, pero sirve para lo que viene y para refrescar la idea del entrenador”, señaló el mediocampista.

Un triunfo con dedicatoria especial

El futbolista también se mostró feliz por volver a vestir la camiseta argentina y destacó el acompañamiento del público.

“Estoy contento por volver a jugar con la Selección, con mis compañeros y con la gente que siempre nos apoya y demuestra su amor por nosotros”, expresó.

Además, el volante reveló que el plantel le dedicó la victoria a Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión y no podrá estar en el Mundial 2026.

“Le dedicamos la victoria a él. Cuando a un compañero le pasa eso es muy triste”, afirmó.

El análisis del partido

Por su parte, Nico Paz, autor del segundo gol argentino mediante un gran tiro libre, destacó el planteo del rival.

“Mauritania estaba muy bien organizado. Hicieron las cosas muy bien y nos plantearon un muy buen partido”, analizó.

Más allá de algunas dificultades en el juego, la Selección Argentina logró quedarse con el triunfo y continúa sumando conclusiones de cara a sus próximos compromisos internacionales.