En la previa del clásico de Avellaneda, Racing debuta en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa

La Academia enfrena al conjunto formoseño desde las 21.15 en el estadio Florencio Sola por los 32avos de final.

Hoy 10:33

Racing Club iniciará su camino en la Copa Argentina cuando se mida este sábado desde las 21.15 ante San Martín de Formosa, con el objetivo de evitar sorpresas en el comienzo de una exigente seguidilla de compromisos.

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El equipo dirigido por Gustavo Costas llega en un buen momento tras dejar atrás un arranque irregular y meterse entre los ocho mejores de la zona B del Torneo Apertura, luego de un importante triunfo como visitante ante Belgrano de Córdoba.

Un calendario exigente para la Academia

Este encuentro marcará el inicio de una intensa racha de siete partidos en un mes para Racing, que además afrontará sus primeros compromisos en la Copa Sudamericana y los clásicos ante Independiente y River Plate.

Entre las novedades del equipo aparece la ausencia de Gabriel Rojas, quien fue convocado por primera vez a la Selección Argentina, lo que representa una baja sensible para el entrenador.

San Martín quiere dar el golpe

Por su parte, San Martín de Formosa llega con confianza tras comenzar su participación en el Torneo Federal A con un triunfo 2 a 1 ante Defensores de Puerto Vilelas, bajo la conducción de Marcelo Rubino.

El conjunto formoseño ya tiene un antecedente ante Racing en esta competencia: fue en febrero de 2023, también en 32avos de final, cuando la Academia ganó 3 a 1. Ahora, en su tercera participación en el torneo, intentará dar el gran golpe.

Probable formación de Racing

Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Adrián Fernández o Gastón Martirena, Matko Miljevic, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

Partido: Racing vs. San Martín de Formosa

Racing vs. San Martín de Formosa Competencia: Copa Argentina (32avos de final)

Copa Argentina (32avos de final) Hora: 21.15

21.15 TV: TyC Sports

TyC Sports Árbitro: Andrés Gariano

Andrés Gariano Estadio: Florencio Sola

Racing buscará imponer su jerarquía para avanzar de ronda, mientras que el conjunto formoseño intentará escribir una de las sorpresas de la competencia.