Ruta 92: accidente de tránsito dejó dos víctimas fatales cerca de Tintina

Personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 44 se desplazó al lugar, a unos 16 kilómetros de la mencionada ciudad, tras recibir un llamado alertando del accidente.

Hoy 11:01

Un siniestro vial ocurrió este sábado cerca de Tintina, cuando minutos después de las 8 una camioneta protagonizó un accidente sobre la Ruta Provincial N° 92 dejando como saldo dos víctimas fatales.

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Personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 44 se desplazó al lugar, a unos 16 kilómetros de la mencionada ciudad, tras recibir un llamado alertando del accidente.

Al arribar, los efectivos se encontraron con una escena desoladora: una camioneta Toyota Hilux blanca se encontraba sobre la banquina, con su frente orientado hacia el oeste y el capó totalmente destruido por el impacto.

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Víctimas atrapadas

En el interior del vehículo yacían dos personas de sexo masculino, el conductor y su acompañante, quienes se encontraban atrapados entre los hierros retorcidos. Una enfermera del hospital local constató minutos después que ambos no tenían signos vitales.

La fiscal de turno, Dra. Melisa Pagani dispuso que en el lugar trabaje personal de Criminalística y la Unidad Morguera traslade los cuerpos a la Morgue Judicial. Asimismo, que se tome entrevista a algún testigo para saber cómo ocurrieron los hechos.