Árbitros confirmados para los debuts de Boca y River en las copas internacionales

El Xeneize visitará a Universidad Católica por la primera fecha de la Libertadores y el Millonario a Blooming en su estreno en la Sudamericana.

Hoy 11:44

A poco más de una semana del inicio de las fases de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana, la CONMEBOL confirmó las designaciones arbitrales para los partidos de la primera fecha que tendrán como protagonistas a Boca Juniors y River Plate.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el caso del Xeneize, su visita a Universidad Católica de Chile será dirigida por el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que el argentino Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.

Por su parte, el encuentro entre River Plate y Blooming tendrá como árbitro principal al colombiano Andrés Rojas, con David Rodríguez como responsable de la asistencia tecnológica.

Los antecedentes de Tejera con Boca

Será la tercera vez que Tejera dirija a Boca en un torneo internacional, con un dato llamativo: en las dos anteriores ocasiones el equipo argentino ganó.

El primer antecedente fue en abril de 2022, cuando Boca venció 2 a 0 a Always Ready con un doblete de Darío Benedetto. El otro fue un triunfo 1 a 0 ante Sportivo Trinidense, con gol de Aaron Anselmino.

Además, el árbitro uruguayo ya dirigió partidos importantes esta temporada, como la final de vuelta de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo en el Maracaná, y el repechaje mundialista donde Jamaica superó a Nueva Caledonia.

El historial de Rojas con River

El historial entre Andrés Rojas y River es más extenso, con cinco antecedentes, todos por Copa Libertadores, por lo que será la primera vez que coincidan en la Sudamericana.

El primer partido fue en 2019, con triunfo 2 a 0 ante Palestino, encuentro en el que fue expulsado Rafael Santos Borré.

En 2020 lo dirigió en tres ocasiones: la derrota 3 a 0 ante Liga de Quito, el empate 1 a 1 frente a Athletico Paranaense y la victoria 2 a 0 contra Nacional en el Monumental.

El último antecedente fue en 2021, cuando River derrotó a Talleres de Córdoba en condición de visitante por los octavos de final del certamen continental.

De esta manera, tanto Boca como River ya conocen quiénes serán los encargados de impartir justicia en sus respectivos estrenos internacionales.

COPA LIBERTADORES

COPA SUDAMERICANA