Unión Santiago debutó con resultados mixtos ante Gimnasia y Tiro en el Nacional Juvenil

El conjunto santiagueño tuvo acción en las tres categorías ante el equipo salteño en el arranque del certamen, con una derrota en Sub-13, un empate en Sub-15 y una victoria en Sub-17.

Hoy 17:45

Unión Santiago puso primera en el II Torneo Nacional Juvenil, Zona I, correspondiente a la Etapa Clasificatoria, y lo hizo recibiendo a Gimnasia y Tiro de Salta en una jornada cargada de fútbol y emociones. En el balance general, el equipo local sumó una victoria, un empate y una derrota en las tres divisiones formativas.

En la categoría Sub-13, Unión Santiago no pudo hacer pie y terminó cayendo por 2 a 1 ante el conjunto salteño. Axel Plaza y Tadeo Guanuco marcaron para la visita, mientras que Bautista Sández descontó para los santiagueños, que pese al esfuerzo no lograron evitar el traspié en el debut.

En el turno de la Sub-15, el encuentro fue mucho más parejo y terminó igualado 2 a 2 en un duelo entretenido. Simón Rojas y Máximo Metcado anotaron para Gimnasia y Tiro, mientras que Mateo Bravo fue la gran figura del local al convertir los dos goles de Unión Santiago para rescatar un punto en casa.

Por último, en la categoría Sub-17, Unión Santiago cerró la jornada con una sonrisa al imponerse por 2 a 0. Jesús López, de tiro penal, y Juan Coronel marcaron los goles del triunfo. Además, el arquero Valentín Yampa, de la visita, le atajó un penal a Lautaro Rivera. El partido también tuvo expulsados: Máximo Farías en el local y Thiago Chávez en la visita.