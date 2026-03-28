Mavinga condicionó el perdón a Carmiña tras sus comentarios racistas

La exparticipante de “Gran Hermano” reconsideró su postura luego de escuchar las declaraciones completas de la periodista.

Hoy 18:39

El conflicto entre Jenny Mavigna y Carmiña Masi sumó un nuevo capítulo tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Aunque en el cara a cara realizado durante el derecho a réplica Mavigna aceptó las disculpas por los comentarios racistas, en ese momento desconocía las frases exactas que su excompañera había dicho dentro de la casa.

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Ya fuera del reality, la exparticipante de origen congoleño accedió al contenido completo de las declaraciones de la periodista y cambió su perspectiva. Por ello, mediante una publicación en sus redes, fijó una condición concreta para otorgar su perdón definitivo a la uruguaya.

“Hola, buen día. Acá habla Mavigna. Les quería mostrar que tengo una remera que dice ‘No al racismo’ por lo que me pasó en la casa de GH con mi compañera Carmiña”, expresó al iniciar su descargo en historias de Instagram.

Luego, explicó con claridad su postura: “Le dije (a Masi) que la perdono, pero necesito ir a tomar un café con vos, como dijiste. Te acepto las disculpas solo si te ponés esta remera que tengo. Así voy a poder decir que no sos una persona racista”.

Finalmente, reafirmó su pedido: “No te guardo rencor, pero quiero que me lo demuestres”. En consecuencia, Masi compartió el video en sus redes, evidenciando arrepentimiento y su intención de recomponer el vínculo.