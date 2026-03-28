Virales: ¿Por qué es tan difícil desconectarse del celular?

En un mundo donde el uso del celular se ha disparado, se estima que el 80% de los argentinos lo usa diariamente. Esto explica la creciente dificultad para dejar el celular y sus implicaciones en nuestra vida.

Hoy 20:37

En la era de lo virales, el uso del celular se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. Un estudio de 2021 reveló que más del 80% de los argentinos utilizan su teléfono móvil a diario, lo que plantea interrogantes sobre nuestra relación con estos dispositivos.

La necesidad constante de revisar las redes sociales y las notificaciones puede explicarse por la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la recompensa. Cada vez que recibimos un 'me gusta' o un comentario, nuestro cerebro libera dopamina, lo que refuerza el comportamiento de seguir revisando el celular.

Desde el año 2010, la presencia de teléfonos inteligentes ha aumentado drásticamente, y con ello, la dependencia emocional que muchas personas sienten hacia ellos. Este fenómeno ha llevado a investigaciones que demuestran que la ansiedad puede aumentar cuando estamos lejos de nuestros dispositivos, lo que se traduce en un ciclo difícil de romper.

Los estudios psicológicos sugieren que el uso excesivo del celular puede estar relacionado con problemas de salud mental, como la depresión y la soledad. La constante comparación en redes sociales puede llevar a una disminución de la autoestima, lo que a su vez alimenta el deseo de permanecer conectado.

Las estrategias para reducir el tiempo en pantalla incluyen establecer horarios específicos para el uso del celular y utilizar aplicaciones que monitorean nuestro tiempo de uso. Desconectarse de las redes sociales, aunque sea por períodos cortos, puede ser beneficioso para la salud mental y el bienestar general.

A pesar de los desafíos, es fundamental encontrar un equilibrio. La desconexión periódica puede ayudarnos a redescubrir actividades fuera del mundo digital, favoreciendo la interacción cara a cara y el desarrollo de habilidades personales que pueden haberse visto afectadas por el uso excesivo de dispositivos móviles.