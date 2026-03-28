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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 0º
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Policiales

Golpe al narcomenudeo: desarticulan un punto de venta de drogas y detienen a dos personas en la zona oeste

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Santa Rosa de Lima, donde la Policía secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y celulares. Hay dos detenidos de 35 años.

Hoy 21:05

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad Capital, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes.

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La medida judicial fue dispuesta tras una serie de tareas investigativas que permitieron reunir pruebas sobre la presunta comercialización de drogas en el inmueble. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 30 envoltorios y un trozo compactado de cocaína, con un peso total de 26,42 gramos, además de 49 envoltorios y un trozo compactado de marihuana, con un peso de 97,67 gramos.

Asimismo, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares y la suma de 101.400 pesos en efectivo, elementos que serán incorporados a la causa.

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos de 35 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente. Como resultado del operativo, se logró desarticular un importante punto de venta de estupefacientes en el sector oeste de la ciudad.

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