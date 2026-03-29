La nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán de atacar universidades de EEUU e israelíes en Medio Oriente

Especificó en su comunicado que “profesores, estudiantes y residentes” cercanos a universidades en la región deben mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de estos recintos.

Hoy 08:28

La madrugada de este domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que considera universidades de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio como objetivos militares y exigió su evacuación, luego de acusar a Washington y Tel Aviv de haber atacado instituciones educativas iraníes.

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Según lo señalado por la República Islámica, la madrugada del sábado, EEUU e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos.

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La Guardia Revolucionaria especificó en su comunicado que “profesores, estudiantes y residentes” cercanos a universidades estadounidenses en la región deben mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de estos recintos.

Además, para evitar ataques contra sus instituciones educativas, con excepción de dos ya señaladas, el gobierno de Estados Unidos debe condenar oficialmente los bombardeos contra los centros iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo, hora local de Irán, de acuerdo a lo advertido por la Guardia Revolucionaria: “Si el Gobierno de EEUU quiere que sus universidades en la región no sean objetivos, menos dos de ellas, debe condenar oficialmente el bombardeo”.

También exige que Washington impida que sus aliados ataquen otros centros de educación e investigación. Si estas condiciones no se cumplen, “la amenaza sigue en pie y se llevará a cabo”, concluye la información.

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La situación se agrava por el cruce de amenazas entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que ordenará bombardear centrales eléctricas iraníes si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del 6 de abril.

Este paso marítimo es estratégico para el comercio mundial de petróleo y su cierre podría tener repercusiones globales. Las tensiones persisten a pesar de las negociaciones indirectas que mantienen ambos países para intentar resolver el conflicto bélico iniciado tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

En paralelo, la región experimenta un clima de inseguridad creciente. Dos drones lanzados contra la embajada estadounidense en Bagdad fueron interceptados por la defensa antiaérea iraquí.

Un segundo funcionario iraquí confirmó a AP que uno de los dispositivos era un dron explosivo y fue derribado antes de alcanzar su objetivo. El último ataque similar había ocurrido el 18 de marzo, tras lo cual las brigadas de Hezbolá, grupo armado iraquí vinculado a Irán, declararon una tregua unilateral.

Simultáneamente, el ejército estadounidense negó informaciones difundidas por la Guardia Revolucionaria sobre supuestos ataques de Irán en Dubái y la muerte de 500 personas en escondites estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos.

La tensión armada también se manifiesta en la frontera entre Irán e Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detectaron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia Israel en las últimas horas. Los sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptar la amenaza.

Según la Comandancia del Frente Interno israelí, se enviaron directivas preventivas a teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a buscar refugio inmediato y a permanecer en espacios protegidos hasta recibir nuevas instrucciones oficiales.