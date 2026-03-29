Con los suplentes, Francia pasó por arriba 3-1 a Colombia en Maryland

Doué por duplicado y Thuram anotaron para el subcampeón del mundo. Campaz descontó para los cafeteros.

Hoy 18:00

El duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Colombia dejó una conclusión contundente: los franceses atraviesan el mejor presente a nivel selecciones. Sin necesidad de desplegar un fútbol vistoso ni dominar con largas secuencias de pases, el equipo dirigido por Didier Deschamps volvió a demostrar que es letal. Tras vencer con autoridad a Brasil, repitió la fórmula y superó 3-1 a los cafeteros para cerrar una fecha FIFA perfecta.

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La victoria toma aún más valor porque Francia lo hizo con un equipo alternativo. Figuras como Rayan Cherki, determinante en el juego ofensivo, y Désiré Doué, autor de un doblete, lideraron a un conjunto que no sintió el recambio. Incluso sin varios titulares, el dominio fue claro ante un rival que llegaba como subcampeón de América y que nunca logró hacer pie durante gran parte del encuentro.

El poderío del plantel francés impresiona. Dentro del campo aparecieron nombres de peso como N'Golo Kanté y Marcus Thuram, mientras que en el banco aguardaban figuras de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise, Hugo Ekitiké y Eduardo Camavinga. Una variedad de talento que permite sostener el nivel sin importar quién juegue y que posiciona a Francia como el rival a vencer de cara al Mundial.

Del otro lado, la preocupación crece en Colombia. El equipo conducido por Néstor Lorenzo cerró la doble fecha con dos derrotas, tras caer también ante Croacia. Más allá del descuento final de Déiber Caicedo Campaz con asistencia de Juan Fernando Quintero, las sensaciones no son positivas. A solo 73 días del Mundial, el seleccionado cafetero deberá corregir rápido si pretende llegar competitivo a la gran cita.