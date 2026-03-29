Trágico final en el Río Salado: hallaron sin vida a un hombre tras varios días de búsqueda

Este domingo se confirmó un trágico desenlace en el norte santiagueño: fue hallado sin vida Walter “Vichy” Farías, de 47 años, quien era intensamente buscado desde hacía varios días en la zona de San José del Boquerón, departamento Copo.

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Según las primeras informaciones, el hombre había caído desde un puente sobre el río Salado y fue arrastrado por la corriente, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda en el lugar.

Desde su desaparición, distintos equipos de rescate y fuerzas de seguridad desplegaron rastrillajes en el cauce del río y zonas aledañas, con el objetivo de dar con su paradero.

Finalmente, tras varios días de trabajo, el cuerpo fue localizado durante la jornada del domingo, poniendo fin a la incertidumbre que mantenía en vilo a familiares y vecinos de la comunidad.

Por estas horas, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación, mientras se esperan mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido.