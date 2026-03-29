Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAR 2026 | 0º
X
Policiales

Trágico final en el Río Salado: hallaron sin vida a un hombre tras varios días de búsqueda

Se trata de Walter “Vichy” Farías, de 47 años, quien había desaparecido tras caer desde un puente en San José del Boquerón. Fue encontrado este domingo luego de amplios rastrillajes.

Hoy 15:08
Walter “Vichy” Farías

Este domingo se confirmó un trágico desenlace en el norte santiagueño: fue hallado sin vida Walter “Vichy” Farías, de 47 años, quien era intensamente buscado desde hacía varios días en la zona de San José del Boquerón, departamento Copo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las primeras informaciones, el hombre había caído desde un puente sobre el río Salado y fue arrastrado por la corriente, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda en el lugar.

Desde su desaparición, distintos equipos de rescate y fuerzas de seguridad desplegaron rastrillajes en el cauce del río y zonas aledañas, con el objetivo de dar con su paradero.

Finalmente, tras varios días de trabajo, el cuerpo fue localizado durante la jornada del domingo, poniendo fin a la incertidumbre que mantenía en vilo a familiares y vecinos de la comunidad.

Por estas horas, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación, mientras se esperan mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido.

TEMAS Río Salado Departamento Copo

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Corrupción en la Policía Federal: 8 detenidos tras los allanamientos de Gendarmería Nacional
  2. 2. Franco Colapinto no pudo sumar puntos, pero cumplió una aceptable performance en el Gran Premio de Japón de la F1
  3. 3. Depravados abusaron sexualmente de una mujer de 62 años que se recuperaba de un ACV
  4. 4. El tiempo para este domingo 29 de marzo en Santiago del Estero: calor intenso y cielo parcialmente nublado
  5. 5. Estaba de trampa: le arrebataron el celular en la puerta del hotel, lo recuperaron pero se negó a denunciar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT