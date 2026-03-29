Añatuya: aprehendieron a un hombre con orden de captura vigente

Se trata de Brahian Andrés Ruiz, quien fue identificado durante un control preventivo en el macrocentro y quedó a disposición judicial.

Hoy 15:20

La tranquilidad de la noche del sábado en el macrocentro de Añatuya se vio interrumpida por un procedimiento policial. Alrededor de las 22:30, efectivos de la Departamental N° 13 que realizaban recorridos preventivos divisaron a un hombre conocido en el ámbito delictivo merodeando la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trataba de Brahian Andrés Ruiz, de 28 años, domiciliado en el barrio La Merced y apodado “Ciruja”, quien evidenció nerviosismo ante la presencia de los uniformados.

El operativo se enmarcó en tareas de control preventivo y contó con la intervención de unidades motorizadas, cuyos efectivos procedieron a identificar al sospechoso.

Al consultar los datos en la base de la Comisaría Comunitaria N° 41, se confirmó que sobre Ruiz pesaba un pedido de captura vigente, lo que ratificó su situación de rebeldía ante la Justicia.

Sin ofrecer resistencia, el sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la comisaría.

Con este procedimiento, las fuerzas de seguridad avanzaron en las tareas de prevención en la zona céntrica, logrando retirar de la vía pública a una persona que era buscada por la Justicia.