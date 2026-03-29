Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAR 2026 | 0º
X
Policiales

Añatuya: aprehendieron a un hombre con orden de captura vigente

Se trata de Brahian Andrés Ruiz, quien fue identificado durante un control preventivo en el macrocentro y quedó a disposición judicial.

Hoy 15:20

La tranquilidad de la noche del sábado en el macrocentro de Añatuya se vio interrumpida por un procedimiento policial. Alrededor de las 22:30, efectivos de la Departamental N° 13 que realizaban recorridos preventivos divisaron a un hombre conocido en el ámbito delictivo merodeando la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trataba de Brahian Andrés Ruiz, de 28 años, domiciliado en el barrio La Merced y apodado “Ciruja”, quien evidenció nerviosismo ante la presencia de los uniformados.

El operativo se enmarcó en tareas de control preventivo y contó con la intervención de unidades motorizadas, cuyos efectivos procedieron a identificar al sospechoso.

Al consultar los datos en la base de la Comisaría Comunitaria N° 41, se confirmó que sobre Ruiz pesaba un pedido de captura vigente, lo que ratificó su situación de rebeldía ante la Justicia.

Sin ofrecer resistencia, el sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la comisaría.

Con este procedimiento, las fuerzas de seguridad avanzaron en las tareas de prevención en la zona céntrica, logrando retirar de la vía pública a una persona que era buscada por la Justicia.

TEMAS Añatuya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Corrupción en la Policía Federal: 8 detenidos tras los allanamientos de Gendarmería Nacional
  2. 2. Franco Colapinto no pudo sumar puntos, pero cumplió una aceptable performance en el Gran Premio de Japón de la F1
  3. 3. Depravados abusaron sexualmente de una mujer de 62 años que se recuperaba de un ACV
  4. 4. El tiempo para este domingo 29 de marzo en Santiago del Estero: calor intenso y cielo parcialmente nublado
  5. 5. Estaba de trampa: le arrebataron el celular en la puerta del hotel, lo recuperaron pero se negó a denunciar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT