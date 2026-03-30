La legendaria Kim Novak no quiere que Sydney Sweeney la interprete en el cine

La icónica actriz de 93 años criticó el casting para la película Scandalous! y expresó su preocupación por cómo se retratará su relación con Sammy Davis Jr.

Hoy 07:24

La legendaria actriz Kim Novak, de 93 años, manifestó públicamente su rechazo a la elección de Sydney Sweeney para interpretarla en la película Scandalous!, un drama que abordará su romance con Sammy Davis Jr. a fines de la década de 1950.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones, recogidas por el medio británico The Times, volvieron a poner en el centro de la escena a un proyecto que aún no comenzó su rodaje. “Nunca lo hubiera aprobado”, afirmó Novak, en referencia tanto al casting como al enfoque general del film.

La protagonista de Vértigo fue especialmente crítica con la elección de Sweeney, a quien consideró inadecuada para el papel. Según sostuvo, la joven actriz “sobresale demasiado por encima de la cintura” y concluyó de manera tajante: “Fue totalmente equivocada para interpretarme”.

Kim Novak y Sydney Sweeney.

Más allá del aspecto físico, Novak expresó una preocupación de fondo: teme que la película derive hacia una representación excesivamente sexualizada de su vínculo con Davis Jr., dejando de lado lo que, según ella, fue el verdadero eje de la relación. “No habría manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney parece sexy todo el tiempo”, señaló.

En contraste, la actriz insistió en que su relación con el artista tenía una base más profunda. En una entrevista previa con The Guardian, había destacado que ambos compartían “la necesidad de ser aceptados por quiénes somos y lo que hacemos, y no por cómo nos vemos”.

No es la primera vez que Novak expresa reparos sobre el proyecto. En declaraciones anteriores, ya había cuestionado el enfoque del film: “No creo que la relación fuera escandalosa. Él es alguien de quien realmente me importaba. Pero me preocupa que lo vayan a hacer todo por razones sexuales”.

Scandalous! relatará el romance que Novak y Davis Jr. mantuvieron en 1957, una relación que terminó abruptamente tras la presión de Harry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures, quien se oponía al vínculo interracial por considerarlo perjudicial para la industria. Según diversos informes, incluso habría amenazado al cantante con represalias vinculadas al crimen organizado.

La dirección estará a cargo de Colman Domingo, en lo que marcará su debut como realizador. El actor británico David Jonsson interpretará a Davis Jr., mientras que Sweeney, además de protagonizar, también se desempeña como productora.

Sydney Sweeney

De hecho, fue la propia Sweeney quien impulsó a Domingo a sumarse al proyecto. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz contó que lo contactó personalmente porque consideraba que era el único capaz de narrar la historia “de la manera en que necesita ser contada bellamente”.

A pesar de las críticas de Novak, Sweeney ha mostrado su compromiso con el papel. En la Met Gala 2025, lució un vestido inspirado en el que Novak utilizó en la película La leyenda de Lylah Clare, como un guiño a la figura que interpretará.

Meses atrás, en diálogo con People, la actriz aseguró sentirse “increíblemente honrada” de encarnar a Novak y sostuvo que su historia sigue siendo “muy relevante aún hoy”.

Por el momento, no se ha confirmado si ambas actrices han tenido contacto directo, aunque Sweeney dejó entrever que el equipo de la película facilitó algún tipo de conexión entre Novak y Domingo. Mientras tanto, el proyecto avanza rodeado de expectativa… y polémica.