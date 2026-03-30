Buscan con urgencia a “Beylee”, un perro salchicha perdido en el barrio Mariano Moreno

Un perro de raza salchicha llamado Beylee es intensamente buscado por su familia tras haberse extraviado en el barrio Mariano Moreno.

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El animal, que se encuentra castrado, desapareció recientemente y desde entonces sus dueños iniciaron una campaña para encontrarlo.

Según indicaron, Beylee es muy querido y su ausencia genera una profunda preocupación en el entorno familiar. Por ese motivo, solicitan la colaboración de vecinos y cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.

Ante cualquier dato o si alguien lo vio, piden comunicarse de manera urgente al 3955-825672.