El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que enamoró a los argentinos

La actriz sorprendió al hablar en español durante el Gran Premio de Japón y su espontáneo “Perdón, amor” desató furor en redes sociales.

Hoy 07:40

El Gran Premio de Japón, disputado este domingo en el circuito de Suzuka, dejó mucho más que una victoria deportiva. Si bien el triunfo fue para Kimi Antonelli, en una jornada donde también participó el argentino Franco Colapinto, uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a la actriz Anya Taylor-Joy.

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Todo ocurrió cuando el periodista Juan Fossaroli, de ESPN, se acercó a la actriz en el paddock para una breve charla. “Anya, una palabra sola”, le pidió, y ella respondió con un cálido “¡Hola!”. El intercambio continuó en un tono distendido, con respuestas en español que rápidamente captaron la atención del público.

Ante la consulta sobre si estaba disfrutando del evento, Taylor-Joy respondió “Un montón”, mientras sonreía y saludaba a quienes la reconocían. Pero el momento que terminó de desatar la viralización llegó segundos después, cuando, apurada por reunirse con su grupo, lanzó un espontáneo: “Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”.

Esa simple frase fue suficiente para que el video explotara en redes sociales, donde fanáticos argentinos celebraron su cercanía y su forma de hablar. Comentarios como “Princesa de la Nación”, “Es más argentina que el dulce de leche” o “Me encanta cuando se le nota lo argentina que es” se multiplicaron en plataformas como X.

El vínculo de la actriz con Argentina no es casual. Aunque nació en Miami en 1996, Taylor-Joy vivió sus primeros años en Buenos Aires, donde residió hasta los seis años. Hija de padre con raíces argentinas y madre de origen español, su infancia en el país dejó una huella profunda en su identidad.

Educada en el Northlands School —la misma institución a la que asistió Máxima Zorreguieta—, la actriz ha recordado en múltiples ocasiones su amor por la cultura argentina. Desde la comida hasta la forma de vincularse con los demás, siempre destacó que su “calidez” y su manera de ver la vida provienen de esa etapa.

Anya Taylor-Joy

Con el paso de los años, su carrera la llevó a consolidarse en Hollywood y Europa, pero nunca perdió ese lazo emocional. “Me siento muy orgullosa de venir de Argentina”, ha dicho en distintas entrevistas, donde también confesó su fanatismo por clásicos como los churros con dulce de leche y las empanadas.

Así, en medio del glamour y la adrenalina de la Fórmula 1, Anya Taylor-Joy volvió a conectar con el público argentino de la manera más simple: siendo ella misma. Un saludo, una frase y un tono inconfundible bastaron para generar un fenómeno viral y reforzar el cariño de sus fans.