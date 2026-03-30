Irán confirmó la muerte de un alto jefe militar tras un operativo atribuido a Israel

Se trata de Alireza Tangsiri, comandante naval de la Guardia Revolucionaria. Era señalado por Israel como una figura clave en operaciones estratégicas en el estrecho de Ormuz.

Hoy 08:02

El gobierno de Irán confirmó este lunes la muerte de Alireza Tangsiri, uno de los principales jefes militares del país y comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, en un hecho que incrementa la tensión en Medio Oriente.

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La noticia se conoció días después de que Israel asegurara haber llevado adelante un operativo en el que había logrado neutralizar al alto mando iraní, señalado como una figura clave dentro del esquema militar del país.

Según informaron los Guardianes de la Revolución a través de sus canales oficiales, Tangsiri “sucumbió a heridas graves”, confirmando así el fallecimiento del militar, que contaba con una extensa trayectoria dentro de las fuerzas armadas iraníes.

La confirmación respalda las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien el pasado 26 de marzo había anunciado que sus fuerzas habían eliminado al jefe naval en el marco de una operación dirigida contra la estructura militar iraní.

Para la inteligencia israelí, Tangsiri era el responsable de coordinar operaciones de presión sobre rutas comerciales estratégicas, en particular en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio global de petróleo.

El militar había asumido el mando en 2018 y, bajo su conducción, la Marina de la Guardia Revolucionaria reforzó su presencia en el Golfo Pérsico, consolidando una postura más firme frente a posibles conflictos en la región.

Además, en reiteradas oportunidades había advertido que Irán contaba con la capacidad técnica para cerrar el estrecho de Ormuz en caso de una agresión externa, lo que lo convertía en una figura clave dentro de la estrategia defensiva del país.

Su muerte se produce en un contexto de creciente tensión entre Irán e Israel, lo que vuelve a poner en foco el delicado equilibrio geopolítico en Medio Oriente.