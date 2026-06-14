"También fui una piba pidiendo ayuda": el duro mensaje de Juana Tinelli tras denunciar a su exnovio

La hija de Marcelo Tinelli publicó un extenso descargo en redes sociales luego de acusar a Bautista Cuiña por un presunto episodio de violencia de género ocurrido en un boliche de Costanera.

Hoy 07:53

Juana Tinelli rompió el silencio luego de denunciar a su exnovio, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada del viernes en un boliche de Costanera.

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Después de esa situación, la joven publicó hoy un mensaje en sus redes sociales que cerró con una contundente frase: “También fui una piba pidiendo ayuda”.

La hija de Marcelo Tinelli acusó a Bautista de haberle dado un golpe de puño durante una discusión en Costa 7070, un boliche y restaurante cerca del Aeroparque Jorge Newbery.

Qué dijo Juana Tinelli luego de denunciar a Bautista Cuiña

“Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás ‘queremos saber la verdad’ pero no quieren saber una mier... Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen”, escribió la hija de Marcelo Tinelli en las primeras líneas de su posteo.

Y continuó: “Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano y convertirlo en mierd... como si eso fuera completamente válido”.

“Lo peor es que eso vale. Vale que todo un país te diagnostique desde un video de 15 segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, victimaria. Que estás mal de la cabeza, que sos esto, que sos lo otro”, expuso Juana por las terribles críticas que recibe.

Sobre esa misma línea, la joven siguió detallando los cuestionamientos que más le llegan en las redes:. “Vale inventar, vale exagerar, reírse. Vale opinar de tu cabeza, de tu dolor, de tu forma de reaccionar”.

“Yo también me equivoqué, la cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón, me arrepentí. Lloré, me dio vergüenza. Me quise esconder, me odié un poco también”, dijo en cuanto a las situaciones que atravesó en este último tiempo.

Luego de exponer los comentarios más fuertes que recibe por parte de la opinión pública y cómo le afecta esa exposición mediática en su vida personal, Juana Tinelli concluyó con una fuerte frase: “También fui una piba pidiendo ayuda”.

Además de ese texto que escribió, la modelo compartió otra historia de Instagram con una foto de su perrita. “Con Bruni les mandamos mucho amor”, manifestó junto a varios emojis de corazones rojos.