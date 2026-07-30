Se realizó una nueva entrega de herramientas a emprendedores bandeños

La iniciativa busca potenciar los emprendimientos locales, generar más oportunidades de trabajo y fortalecer la economía familiar.

Hoy 14:32

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizó una nueva entrega de herramientas e insumos de trabajo destinados a emprendedores de distintos barrios de la ciudad de La Banda, en un acto desarrollado en la Escuela de Robótica.

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La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el trabajo independiente, acompañar el crecimiento de los oficios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para las familias bandeñas.

Durante el encuentro se destacó que ya son más de 2.000 vecinos emprendedores los que han sido acompañados por la Municipalidad mediante capacitaciones, herramientas y programas de fortalecimiento productivo.

Asimismo, se valoró especialmente el esfuerzo de quienes desarrollan sus emprendimientos junto a sus hijos, esposos, esposas y otros integrantes de la familia, remarcando que el objetivo de estas políticas públicas es no solo apoyar el trabajo individual, sino también promover el crecimiento familiar y comunitario.

Desde el Municipio señalaron que muchos de estos emprendimientos permiten aumentar la producción, mejorar las ventas y, en algunos casos, generar nuevas fuentes de trabajo para otros vecinos, fortaleciendo la economía local en un contexto social y económico complejo.

También se reconoció el compromiso de quienes decidieron apostar a sus propios oficios y proyectos, trabajando con responsabilidad y esfuerzo para sostener y hacer crecer sus actividades.

La entrega de herramientas busca brindar mayores posibilidades de producción, mejorar la calidad de los trabajos realizados y acompañar el desarrollo de cada emprendimiento, favoreciendo el autoempleo y la generación de ingresos genuinos.

Finalmente, desde la Municipalidad de La Banda reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo al sector emprendedor mediante nuevas acciones, capacitaciones y acompañamiento permanente, entendiendo que los emprendedores representan una parte fundamental del crecimiento económico y social de la ciudad.