El CCB conmemora la gesta de Malvinas con la obra de teatro “Rincón Malvinas”

El Centro Cultural del Bicentenario conmemora la Gesta de Malvinas, con la presentación de la obra de teatro “Rincón Malvinas, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de abril, a las 20 horas, en el auditorio de la institución.

Hoy 08:10

La obra toma como personaje principal a Rene Lovaisa, un excombatiente santiagueño, originario de la localidad de Malbrán, quien fuera condecorado por derribar un avión Sea Harrier con su ametralladora MAG, en Puerto Darwin.

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La trama aborda la manera en que los ex combatientes Rene y su amigo, rinden homenaje a la gesta de Malvinas, montando un mini-museo itinerante, en el cual se exponen objetos de la guerra y cuyo nombre es “Rincón Malvinas”.

Durante el desarrollo de la obra Rene y su compañero de armas, junto al espectador, simulan una “visita guiada” al mini-museo y entre las piezas expuestas, los recuerdos de la guerra reviven en ellos. El público se vuelve espectador de esos recuerdos que emocionan y todavía duelen.

La obra, cuyo autor es Machy Kairuz, será puesta en escena por el Grupo Templum Teatro. Los protagonistas de la historia estarán a cargo de Machy Kairuz y Fernando Rodríguez Leal, bajo la dirección de Luis Lobo.

Un nuevo encuentro con el arte y con la historia reciente, que conmoverá al público por su exquisita interpretación y real temática.