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Atención: así se puede planificar un menú semanal efectivo

Armar un menú semanal rendidor se ha vuelto esencial en Argentina, especialmente en un contexto donde la inflación ha superado el 50% anual desde 2021. Esta práctica no solo optimiza los recursos, sino que también facilita la alimentación saludable y equilibrada.

Hoy 08:07

En el contexto de Interés Gral Argentina, armar un menú semanal rendidor es una habilidad valiosa que puede contribuir al ahorro y a una mejor organización en la cocina. Con la inflación en aumento, muchos argentinos buscan maneras de maximizar sus recursos alimentarios y evitar el desperdicio.

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Una buena planificación permite elegir ingredientes que se complementen entre sí, facilitando la preparación de diversas comidas a partir de pocos productos. Por ejemplo, al comprar pollo, se pueden preparar distintas recetas a lo largo de la semana, optimizando así el uso de este ingrediente.

Además, es recomendable incluir en el menú alimentos de temporada, ya que suelen ser más económicos y frescos. En Argentina, frutas como las naranjas y verduras como la calabaza son ideales para el otoño e invierno, permitiendo una alimentación variada y nutritiva.

Utilizar alimentos que se pueden conservar por más tiempo, como legumbres y arroz, también es una excelente estrategia. Estos productos son versátiles y permiten preparar platos variados que se pueden adaptar a los gustos de cada familia, evitando la monotonía.

Existen varias aplicaciones y sitios web que ofrecen plantillas de menús semanales, facilitando la planificación. Estas herramientas son útiles para quienes buscan inspiración y una guía para organizar sus compras y recetas.

Finalmente, compartir las comidas en familia puede ser un momento especial. Cocinar en conjunto no solo fomenta la unión, sino que también convierte la preparación de alimentos en una actividad placentera y educativa para todos los integrantes del hogar. Además, ayuda a enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de una alimentación balanceada y el uso responsable de los recursos.

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