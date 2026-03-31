Dakota Johnson contó que perdió un casting por saludar con un apretón de manos: "Me dijeron arrogante"

La actriz reveló una insólita experiencia en una audición y reflexionó sobre su búsqueda de mayor control creativo en la industria con su productora.

Hoy 07:38

La actriz Dakota Johnson reveló que en una ocasión perdió un papel tras un casting por un motivo inesperado: haber saludado y estrechado la mano de todos los presentes en la sala. Según contó en una entrevista con Hits Radio, ese gesto de cortesía fue interpretado negativamente por el equipo creativo.

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Johnson explicó que se trataba de una devolución de casting (callback) y que, antes de realizar la escena, decidió presentarse formalmente. “Entré, le di la mano a todos y me presenté. Luego hice la escena y me fui”, relató. Sin embargo, la devolución que recibió fue contundente: la calificaron como “pomposa”, “arrogante” y acusaron que estaba intentando agradar de forma interesada.

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“No conseguí el trabajo porque dijeron que estaba siendo presumida, pero yo solo tenía modales”, agregó la actriz, quien definió la situación como “bastante loca”.

La revelación se dio en el marco de la promoción en el Reino Unido de Splitsville, una comedia negra protagonizada y producida por la propia Johnson a través de su compañía TeaTime Pictures, que cofundó junto a Ro Donnelly. La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes y luego llegó a los cines de Estados Unidos a fines de agosto de la mano de la distribuidora Neon.

Dakota Johnson

En una entrevista previa con Variety durante su paso por Cannes, la actriz había reflexionado sobre su decisión de involucrarse en la producción. “Quiero más de esta industria, más de mi experiencia como artista”, señaló, al tiempo que cuestionó ciertas dinámicas del cine. Johnson incluso contó que en ocasiones vio por primera vez películas en sus premieres y sintió que no coincidían con lo que creía haber filmado.

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“Eso es algo muy extraño”, afirmó, remarcando su interés por generar espacios con mayor diálogo, creatividad y colaboración.

Dakota Johnson

Dirigida por Michael Angelo Covino, “Splitsville” sigue a dos parejas cuyas relaciones se ven alteradas cuando el marido de una de ellas, en proceso de divorcio, se involucra con la esposa de un matrimonio abierto. El elenco incluye a Adria Arjona, además del propio Covino y el guionista Kyle Marvin.

Johnson también destacó su enfoque a la hora de producir: “Nuestros sets se basan en la energía y en el ambiente. Tenemos una política de ‘cero idiotas’”, afirmó. En ese sentido, subrayó la importancia de que todo el equipo entienda el proyecto en el que trabaja. “Cuando las personas se sienten parte, son más felices y trabajan mejor”, concluyó.