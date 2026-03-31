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Diablo Cody revela detalles de la secuela de "Jennifer’s Body" con Megan Fox

La guionista reveló que ya trabaja con luz verde en la continuación del clásico de culto, impulsada por el redescubrimiento del público.

Hoy 07:37

La guionista Diablo Cody confirmó que la secuela de Jennifer’s Body, conocida en Hispanoamérica como “Diabólica Tentación”, ya se encuentra en desarrollo y contará con total libertad creativa para su escritura.

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Estrenada en 2009, la película original estuvo protagonizada por Megan Fox como Jennifer Check, una popular estudiante que, tras un ritual satánico fallido, queda poseída por un demonio y se transforma en una súcubo. A partir de entonces, comienza a asesinar y devorar a sus compañeros masculinos, mientras su mejor amiga Needy, interpretada por Amanda Seyfried, intenta detenerla.

En una reciente entrevista con The Boo Crew, Cody explicó que el proceso de esta secuela será diferente al habitual en la industria. “No es el típico proceso donde pensás qué preservar de la primera película. Ahora tengo total libertad”, afirmó, subrayando que esta vez no estará condicionada por las limitaciones que enfrentó en el proyecto original.

La guionista también destacó que la nueva historia estará profundamente influenciada por el paso del tiempo y la revalorización del filme. “Toda la película es una respuesta a ese redescubrimiento”, señaló, en referencia al crecimiento del estatus de culto que la obra alcanzó años después de su estreno.

Amanda Seyfried y Megan Fox. Amanda Seyfried y Megan Fox.

En ese sentido, Cody remarcó el papel clave del público en este regreso: “Fue una situación inusual en la que los fans pudieron inspirarme de nuevo. La película está impregnada de ese amor y aprecio”. Además, adelantó que el proyecto tendrá una dimensión más íntima: “No trata solo sobre Jennifer y Needy, también trata sobre mí”, lo que definió como un proceso de escritura “catártico”.

Con esta confirmación, la secuela de ‘Jennifer’s Body’ se perfila como una continuación que buscará expandir su universo con mayor libertad creativa y una mirada más personal, en sintonía con el renovado interés del público por la historia original.

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