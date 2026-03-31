Un deslizamiento de tierra suspendió parte del servicio de trenes a Machu Picchu

El servicio no funciona en la llamada 'ruta amazónica' de acceso al principal destino turístico de Perú. El deslizamiento fue causado por las intensas lluvias que caen en la región sureña del Cusco.

Hoy 08:05

La caída de un huaico (deslizamiento de lodo, piedras y agua) dañó este lunes una parte de la vía del tren hacia la ciudadela de Machu Picchu y obligó a suspender los viajes por la llamada 'ruta amazónica' de acceso al principal destino turístico de Perú, informaron las empresas operadoras.

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La empresa PerúRail señaló en un comunicado que se ha visto "en la obligación" de tomar esta medida en la ruta Machu Picchu-Hidroeléctrica "hasta nuevo aviso".

Añadió que la decisión se adoptó "en cumplimiento a la notificación del concesionario" de la vía, Ferrocarril Trasandino, "debido a un huaico" registrado en la zona de Mandor, ubicado a unos 2 kilómetros de Machu Picchu pueblo, también conocido como Aguas Calientes.

La empresa informó que la vía férrea entre el pueblo de Ollantaytambo y Machu Picchu, que es usada con mayor frecuencia por los turistas, no fue afectada y las operaciones se realizan con normalidad.

A su turno, Ferrocarril Trasandino confirmó la suspensión del transporte ferroviario en la ruta Machu Picchu-Hidroeléctrica.

Tras confirmar que el deslizamiento afectó los rieles en la zona de Mandor indicó que su equipo de ingeniería "se ha dirigido al lugar para evaluar los daños en la vía férrea y planificar los trabajos para su rehabilitación".

Medios locales mostraron este lunes imágenes en las que se ve un tramo de la vía en una zona selvática totalmente destruido por el huaico que, según señalaron, fue causado por las intensas lluvias que caen en la región sureña del Cusco.

Al respecto, la municipalidad del distrito de Machu Picchu precisó en un comunicado que el deslizamiento se produjo hacia las 4.30 horas de este lunes (09.30 GMT) y causó daños en la plataforma de la vía férrea.

La municipalidad confirmó que aunque el llamado "acceso amazónico" se encuentra suspendido, la ruta entre Ollantaytambo y el pueblo de Machu Picchu "se encuentra operativa con normalidad".