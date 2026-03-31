La Feria “Vibrarte” llega a la Biblioteca Ricardo Rojas con entrada libre

El evento se realizará el sábado 4 de abril desde las 19, con emprendedores, shows en vivo y propuestas culturales para toda la comunidad.

Hoy 08:50

Llega la gran Feria Vibrante a las instalaciones de la Biblioteca Ricardo Rojas, en calle La Rioja 247, de la ciudad capital, el próximo sábado 4 de abril, a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

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La propuesta pensada para impulsar el desarrollo emprendedor y ofrecer una experiencia cultural abierta a toda la comunidad, se encuentra con los cupos para feriantes completos, reflejando el importante interés generado por esta iniciativa.

Invitando a vecinos y visitantes a recorrer los distintos stands y disfrutar de una variada propuesta, el evento contará con shows en vivo, con la participación de artistas locales, además de un desfile de modelos donde se exhibirán productos de los emprendedores, generando un espacio dinámico de promoción y visibilidad.

Flyer

Asimismo, se ofrecerá un ambiente musicalizado que acompañará toda la jornada, creando una experiencia atractiva para el público.

Desde la organización destacaron que esta feria no solo busca fortalecer el circuito emprendedor, sino también generar un espacio de encuentro, recreación y apoyo a la producción local, consolidando una propuesta cultural y comercial para toda la comunidad.