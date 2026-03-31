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Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, financista vinculado a la AFA y cercano a Chiqui Tapia

El empresario deberá presentarse ante la Justicia el 5 de mayo, acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Hoy 15:21

El empresario Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, fue citado a indagatoria para el martes 5 de mayo en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

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La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien lleva adelante una investigación sobre una supuesta estructura financiera que habría operado con maniobras irregulares a gran escala.

Según la fiscalía, Vallejo habría montado una red a través de su empresa, con operaciones bajo sospecha que incluyen el uso de criptomonedas y movimientos de dinero sin respaldo real.

En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la firma por presuntamente utilizar monotributistas falsos y empresas apócrifas para movilizar sumas millonarias sin capacidad económica genuina.

La causa también involucra a su madre y a otros integrantes del entorno empresarial, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, quien está acusada de intentar entorpecer la investigación.

De acuerdo a la acusación, la mujer habría entregado una computadora a un técnico informático que, según la fiscalía, podría haber sido utilizada para eliminar información clave para la causa.

La indagatoria de Vallejo será un paso clave para avanzar en la investigación y determinar el alcance de la presunta organización delictiva.

TEMAS AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia

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