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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
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El CCB realizará un Taller de Origami para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 7 y el jueves 9 de abril, el Taller de Origami, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30, y en forma gratuita.

04/04/2026

La técnica de Origami o Papiroflexia es un arte milenario japonés que, a través del empleo de técnicas de plegado de papel, sin usar tijeras ni pegamento, permite obtener un sinfín de figuras y formas decorativas.

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Este taller tiene por objetivo estimular en los niños, desde el entretenimiento, el despliegue de su creatividad e ingenio, creando figuras de indudable valor artístico a partir de un material tan simple y accesible como el papel.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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