Detuvieron a 14 personas, entre ellas dos menores, por el asesinato de un hombre de 60 años

El crimen ocurrió en el barrio La Fama de Salta. Secuestraron un arma de fuego y el barrio sigue bajo fuerte custodia policial.

04/04/2026

Un hombre de 60 años murió tras recibir al menos un disparo de arma de fuego en el barrio La Fama, en la provincia de Salta. Por este caso, hay 14 detenidos, entre ellos, dos menores de edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó con llamados desesperados al 911 por parte de los vecinos, que alertaron sobre gritos y detonaciones en la madrugada de este viernes. Cuando la Policía de la Provincia llegó al lugar, encontró a la víctima sin vida y rápidamente estableció un perímetro de seguridad para preservar la escena.

La fiscalía de Graves Atentados Contra las Personas tomó intervención inmediata y ordenó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y a la Unidad de Investigación UGAP que realizaran las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la autopsia, que determinará la causa exacta de la muerte.

Más de una docena de detenidos y un arma secuestrada

Te recomendamos: Ya son más de 400 los casos confirmados de Chikungunya y crece la preocupación en Salta

En la etapa inicial de la investigación, la Policía detuvo a 12 adultos y dos menores de edad, señalados como sospechosos de haber participado en el asesinato. Según informó el diario Gente de Salta, todos serán imputados el lunes.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego que será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada en el crimen.

Por el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima. Los peritos del CIF y el personal policial trabajan bajo la supervisión de la fiscalía para reconstruir el hecho.

El barrio La Fama permanece bajo fuerte custodia policial para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el avance de la investigación.